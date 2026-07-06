Erste Schätzungen: Chubb gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Chubb wird voraussichtlich am 21.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

23 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 6,72 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 8,57 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 7,35 USD je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Chubb im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 15,07 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1,57 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen von 26 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 27,11 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 25,68 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 58,62 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 59,79 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at