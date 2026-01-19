Erste Schätzungen: Chubb mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Chubb lässt sich voraussichtlich am 03.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Chubb die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 24 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 6,74 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Chubb 6,33 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Chubb in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,07 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 12,94 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 14,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 26 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 24,04 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 22,70 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 54,71 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 55,89 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at