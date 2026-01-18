Chubu Electric Power Aktie
WKN: 853840 / ISIN: JP3526600006
|
18.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Chubu Electric Power präsentiert Quartalsergebnisse
Chubu Electric Power wird sich voraussichtlich am 02.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 19,90 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Chubu Electric Power 26,73 JPY je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal soll Chubu Electric Power im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 907,00 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 885,15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,47 Prozent gesteigert.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 257,33 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 267,41 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 3.561,95 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 3.669,23 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
