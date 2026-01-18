Chubu Electric Power Aktie

Chubu Electric Power für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853840 / ISIN: JP3526600006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Chubu Electric Power präsentiert Quartalsergebnisse

Chubu Electric Power wird sich voraussichtlich am 02.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 19,90 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Chubu Electric Power 26,73 JPY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Chubu Electric Power im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 907,00 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 885,15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,47 Prozent gesteigert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 257,33 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 267,41 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 3.561,95 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 3.669,23 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Chubu Electric Power Co Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Chubu Electric Power Co Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Chubu Electric Power Co Inc 11,80 0,00% Chubu Electric Power Co Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:42 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
07:50 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen