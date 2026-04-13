Erste Schätzungen: Chubu Electric Power stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Chubu Electric Power lässt sich voraussichtlich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Chubu Electric Power die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -10,900 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 46,29 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,83 Prozent auf 1.046,35 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.017,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 255,33 JPY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 267,41 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3.571,10 Milliarden JPY, gegenüber 3.669,23 Milliarden JPY im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at