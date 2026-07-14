Erste Schätzungen: Chubu Electric Power zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Chubu Electric Power wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 75,50 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Chubu Electric Power einen Gewinn von 112,98 JPY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Chubu Electric Power in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,77 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 846,50 Milliarden JPY im Vergleich zu 800,31 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 225,00 JPY je Aktie, gegenüber 301,57 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 3.756,20 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 3.546,04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at