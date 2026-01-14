Erste Schätzungen: Chugai Pharmaceutical informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Chugai Pharmaceutical veröffentlicht voraussichtlich am 29.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Chugai Pharmaceutical im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 75,67 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 55,64 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 8,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 326,59 Milliarden JPY gegenüber 302,07 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 262,87 JPY, gegenüber 235,39 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 1.245,79 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.170,61 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at