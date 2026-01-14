Chugai Pharmaceutical Aktie
WKN: 857216 / ISIN: JP3519400000
|
14.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Chugai Pharmaceutical informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Chugai Pharmaceutical veröffentlicht voraussichtlich am 29.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Chugai Pharmaceutical im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 75,67 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 55,64 JPY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 8,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 326,59 Milliarden JPY gegenüber 302,07 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 262,87 JPY, gegenüber 235,39 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 1.245,79 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.170,61 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Chugai Pharmaceutical informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
09.10.25
|Erste Schätzungen: Chugai Pharmaceutical präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.07.25
|Ausblick: Chugai Pharmaceutical verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)