Erste Schätzungen: Chugai Pharmaceutical stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Chugai Pharmaceutical öffnet voraussichtlich am 24.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 75,87 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 28,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 59,04 JPY erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Chugai Pharmaceutical in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,45 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 340,62 Milliarden JPY im Vergleich zu 290,01 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 309,80 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 263,73 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.383,28 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 1.257,94 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at