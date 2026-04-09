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Chugai Pharmaceutical Aktie

Chugai Pharmaceutical für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 857216 / ISIN: JP3519400000

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09.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Chugai Pharmaceutical verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Chugai Pharmaceutical präsentiert voraussichtlich am 24.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 65,49 JPY je Aktie gegenüber 59,09 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,17 Prozent auf 300,48 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Chugai Pharmaceutical noch 288,46 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Ausblick von 14 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 308,32 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 263,73 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 1.374,25 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 1.257,94 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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