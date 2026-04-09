Chugai Pharmaceutical Aktie
WKN: 857216 / ISIN: JP3519400000
|
09.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Chugai Pharmaceutical verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Chugai Pharmaceutical präsentiert voraussichtlich am 24.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 65,49 JPY je Aktie gegenüber 59,09 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,17 Prozent auf 300,48 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Chugai Pharmaceutical noch 288,46 Milliarden JPY umgesetzt.
Der Ausblick von 14 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 308,32 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 263,73 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 1.374,25 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 1.257,94 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Chugai Pharmaceutical verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.03.26
|Nikkei 225-Papier Chugai Pharmaceutical-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Chugai Pharmaceutical Anlegern eine Freude (finanzen.at)
|
28.01.26
|Ausblick: Chugai Pharmaceutical präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Chugai Pharmaceutical informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
09.10.25
|Erste Schätzungen: Chugai Pharmaceutical präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.
|46,95
|-2,29%