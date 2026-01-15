Chugoku Electric Power Aktie
Erste Schätzungen: Chugoku Electric Power legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Chugoku Electric Power präsentiert voraussichtlich am 30.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 6,70 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Chugoku Electric Power noch 75,31 JPY je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 6,54 Prozent auf 377,70 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 354,51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 230,28 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 273,70 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1.465,10 Milliarden JPY, gegenüber 1.529,22 Milliarden JPY im Vorjahr.
