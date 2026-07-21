Erste Schätzungen: Chunghwa Telecom gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Chunghwa Telecom wird voraussichtlich am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,425 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,420 USD je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 3,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,84 Milliarden USD. Dementsprechend geht der Experte bei Chunghwa Telecom für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,91 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,64 USD aus. Im Vorjahr waren 1,60 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 7,78 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 7,58 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at