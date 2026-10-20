Chunghwa Telecom Aktie
WKN DE: A1H4PX / ISIN: US17133Q5027
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Chunghwa Telecom zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Chunghwa Telecom stellt voraussichtlich am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,413 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,410 USD erwirtschaftet wurden.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 1,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,91 Milliarden USD gegenüber 1,94 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,63 USD je Aktie, gegenüber 1,60 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 7,82 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 7,58 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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