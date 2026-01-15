Church & Dwight Aktie

Church & Dwight für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 864371 / ISIN: US1713401024

15.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Church Dwight informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Church Dwight lädt voraussichtlich am 30.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

17 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,835 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,760 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Church Dwight in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,68 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 1,64 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,58 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,49 USD, gegenüber 2,37 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 6,20 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 6,11 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Church & Dwight Co. Inc.

Analysen zu Church & Dwight Co. Inc.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Church & Dwight Co. Inc.

