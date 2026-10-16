Church & Dwight Aktie

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WKN: 864371 / ISIN: US1713401024

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16.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Church Dwight stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Church Dwight wird voraussichtlich am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 17 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,899 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,750 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten ein Minus von 0,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,58 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,59 Milliarden USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,78 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,02 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,23 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 6,20 Milliarden USD waren.

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