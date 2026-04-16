Church & Dwight Aktie
WKN: 864371 / ISIN: US1713401024
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16.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Church Dwight stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Church Dwight wird voraussichtlich am 01.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 17 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,928 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Church Dwight 0,890 USD je Aktie eingenommen.
14 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 0,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,47 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,46 Milliarden USD aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,76 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,02 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,14 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,20 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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