Erste Schätzungen: Church Dwight verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Church Dwight lädt voraussichtlich am 31.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 17 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,894 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Church Dwight 0,780 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,34 Prozent auf 1,50 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Church Dwight noch 1,51 Milliarden USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 20 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,75 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,02 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 6,17 Milliarden USD, gegenüber 6,20 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at