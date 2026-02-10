Churchill Downs Aktie
WKN: 923011 / ISIN: US1714841087
|
10.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Churchill Downs präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Churchill Downs wird voraussichtlich am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,969 USD. Dies würde einem Zuwachs von 2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Churchill Downs 0,950 USD je Aktie vermeldete.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 5,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 659,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 624,2 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,93 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 5,68 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,92 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,73 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
