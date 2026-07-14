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WKN: 923011 / ISIN: US1714841087

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Churchill Downs zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Churchill Downs äußert sich voraussichtlich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,46 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 15,72 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,99 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Churchill Downs in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,74 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 978,7 Millionen USD im Vergleich zu 934,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,94 USD im Vergleich zu 5,29 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 3,03 Milliarden USD, gegenüber 2,93 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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