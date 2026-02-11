Erste Schätzungen: CIA de Minas Buenaventura stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CIA de Minas Buenaventura lädt voraussichtlich am 26.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

2 Analysten schätzen, dass CIA de Minas Buenaventura für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,673 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,130 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 522,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 74,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 300,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,17 USD je Aktie, gegenüber 1,59 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 1,58 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,15 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at