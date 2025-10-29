Erste Schätzungen: Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons ADRs) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons ADRs) gibt voraussichtlich am 13.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,066 USD gegenüber 0,210 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 1,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,85 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,83 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,275 USD im Vergleich zu 0,460 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 6,91 Milliarden USD, gegenüber 7,39 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at