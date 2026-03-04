Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG Aktie
WKN DE: A0YDQJ / ISIN: US2044098828
|
04.03.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons ADRs) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons ADRs) lädt voraussichtlich am 19.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,054 USD. Dies würde einer Verringerung von 10,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons ADRs) 0,060 USD je Aktie vermeldete.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 7,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,91 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons ADRs) für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,78 Milliarden USD aus.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,263 USD je Aktie, gegenüber 0,460 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 7,25 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 7,39 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons. ADRs)
|
04.03.26
|Erste Schätzungen: Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons ADRs) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
12.11.25
|Ausblick: Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons ADRs) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons ADRs) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
28.10.25