Erste Schätzungen: Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons ADRs) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons ADRs) lädt voraussichtlich am 19.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,054 USD. Dies würde einer Verringerung von 10,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons ADRs) 0,060 USD je Aktie vermeldete.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 7,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,91 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons ADRs) für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,78 Milliarden USD aus.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,263 USD je Aktie, gegenüber 0,460 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 7,25 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 7,39 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at