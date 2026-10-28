Erste Schätzungen: Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons ADRs) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons ADRs) wird voraussichtlich am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,053 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 3,92 Prozent auf 1,87 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,95 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,243 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,310 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 7,49 Milliarden USD, gegenüber 7,65 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at