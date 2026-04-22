Erste Schätzungen: Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons ADRs) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons ADRs) öffnet voraussichtlich am 07.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,055 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 1,85 Milliarden USD – ein Plus von 9,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons ADRs) 1,68 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,249 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,310 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 6,94 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 7,65 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at