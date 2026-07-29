Erste Schätzungen: Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons ADRs) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons ADRs) wird voraussichtlich am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,047 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie vermeldet.

Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons ADRs) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,73 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 8,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,90 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,233 USD aus. Im Vorjahr waren 0,310 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 7,04 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 7,65 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at