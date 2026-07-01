Erste Schätzungen: Cibus Nordic Real Estate Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Cibus Nordic Real Estate Registered lädt voraussichtlich am 16.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten schätzen, dass Cibus Nordic Real Estate Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,270 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,86 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 51,3 Millionen EUR für Cibus Nordic Real Estate Registered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 505,1 Millionen SEK erzielt wurde.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,05 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 12,62 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 208,1 Millionen EUR aus, nachdem im Vorjahr 2,09 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at