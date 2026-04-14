Erste Schätzungen: Cibus Nordic Real Estate Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cibus Nordic Real Estate Registered stellt voraussichtlich am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,270 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Cibus Nordic Real Estate Registered 4,72 SEK je Aktie eingenommen.

Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 51,1 Millionen EUR betragen, verglichen mit 525,7 Millionen SEK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,04 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 12,62 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 201,8 Millionen EUR aus im Gegensatz zu 2,09 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at