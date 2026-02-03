Erste Schätzungen: Cibus Nordic Real Estate Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cibus Nordic Real Estate Registered wird sich voraussichtlich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,233 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Cibus Nordic Real Estate Registered einen Gewinn von 0,340 SEK je Aktie eingefahren.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 48,2 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 405,6 Millionen SEK erzielt wurde.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,959 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -1,370 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 187,6 Millionen EUR aus, im Gegensatz zu 1,63 Milliarden SEK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at