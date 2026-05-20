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WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095

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20.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: CIENA legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

CIENA präsentiert in der voraussichtlich am 04.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.

16 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,46 USD gegenüber 0,060 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll CIENA in dem im April abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,61 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 1,50 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,13 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,16 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,850 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,17 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 4,77 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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