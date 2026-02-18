Erste Schätzungen: CIENA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CIENA wird voraussichtlich am 05.03.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,16 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll CIENA in dem im Januar abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,17 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 1,40 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,34 USD im Vergleich zu 0,850 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 5,95 Milliarden USD, gegenüber 4,77 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at