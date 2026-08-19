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19.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: CIENA zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CIENA öffnet voraussichtlich am 03.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt gehen 16 Analysten von einem Gewinn von 1,72 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,350 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll CIENA 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,63 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 34,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte CIENA 1,22 Milliarden USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,53 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,850 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 6,33 Milliarden USD, gegenüber 4,77 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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