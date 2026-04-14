Cimpress Aktie
WKN DE: A2PWHR / ISIN: IE00BKYC3F77
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cimpress mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Cimpress wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,175 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,330 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 8,78 Prozent auf 858,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 789,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,29 USD, gegenüber 0,600 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 3,68 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,40 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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