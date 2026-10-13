Erste Schätzungen: Cimpress stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cimpress wird voraussichtlich am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,805 USD aus. Im letzten Jahr hatte Cimpress einen Gewinn von 0,310 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll Cimpress 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 934,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Cimpress 863,3 Millionen USD umsetzen können.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,00 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,93 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 4,01 Milliarden USD, gegenüber 3,74 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at