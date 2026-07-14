Erste Schätzungen: Cimpress verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cimpress wird voraussichtlich am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Cimpress im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,22 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,020 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll Cimpress 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 945,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Cimpress 869,5 Millionen USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,92 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,600 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 3,74 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 3,40 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at