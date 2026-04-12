Erste Schätzungen: Cincinnati Financial präsentiert Quartalsergebnisse

Cincinnati Financial lässt sich voraussichtlich am 27.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Cincinnati Financial die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,94 USD aus. Im letzten Jahr hatte Cincinnati Financial einen Verlust von -0,570 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Cincinnati Financial im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,61 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,57 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1,61 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,45 USD im Vergleich zu 15,17 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 10,71 Milliarden USD, gegenüber 12,63 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at