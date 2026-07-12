Erste Schätzungen: Cincinnati Financial vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Cincinnati Financial präsentiert voraussichtlich am 27.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,80 USD je Aktie gegenüber 4,34 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,71 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 16,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,25 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 8,72 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 15,17 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 10,69 Milliarden USD, gegenüber 12,63 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at