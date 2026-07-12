Cincinnati Financial Aktie
WKN: 878440 / ISIN: US1720621010
|
12.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cincinnati Financial vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Cincinnati Financial präsentiert voraussichtlich am 27.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,80 USD je Aktie gegenüber 4,34 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,71 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 16,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,25 Milliarden USD in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 8,72 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 15,17 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 10,69 Milliarden USD, gegenüber 12,63 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cincinnati Financial Corp.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Cincinnati Financial vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
10.07.26
|S&P 500-Titel Cincinnati Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cincinnati Financial von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.07.26