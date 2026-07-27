Erste Schätzungen: Cineplex informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cineplex wird voraussichtlich am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,200 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Cineplex -0,030 CAD je Aktie verloren.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 3,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 376,2 Millionen CAD gegenüber 361,8 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,358 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,580 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,42 Milliarden CAD, gegenüber 1,28 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at