Erste Schätzungen: Cineplex legt Quartalsergebnis vor

Cineplex gibt voraussichtlich am 11.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,195 CAD. Dies würde einem Zuwachs von 290,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Cineplex 0,050 CAD je Aktie vermeldete.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 350,4 Millionen CAD – das wäre ein Abschlag von 3,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 362,7 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,404 CAD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,590 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,32 Milliarden CAD aus, im Gegensatz zu 1,33 Milliarden CAD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at