Erste Schätzungen: Cineplex vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Cineplex wird voraussichtlich am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,318 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,580 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Cineplex in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,66 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 289,8 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 264,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,372 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,580 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,41 Milliarden CAD, gegenüber 1,28 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at