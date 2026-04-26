Cineplex Aktie
WKN DE: A1H5KZ / ISIN: CA1724541000
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26.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cineplex vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Cineplex wird voraussichtlich am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,318 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,580 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Cineplex in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,66 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 289,8 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 264,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,372 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,580 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,41 Milliarden CAD, gegenüber 1,28 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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