Erste Schätzungen: Cineplex veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Cineplex präsentiert in der voraussichtlich am 11.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,080 CAD gegenüber -3,640 CAD im Vorjahresquartal.

Cineplex soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 326,5 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 522,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -3,927 CAD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -9,850 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 684,4 Millionen CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 418,3 Millionen CAD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at