Erste Schätzungen: Cint Group (publ) Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cint Group (publ) Registered wird voraussichtlich am 19.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Cint Group (publ) Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,000 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,090 SEK je Aktie gewesen.

Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 40,3 Millionen EUR betragen, verglichen mit 521,6 Millionen SEK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,680 EUR, gegenüber -0,540 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 149,7 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1,90 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at