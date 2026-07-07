Cint Group AB Aktie

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WKN DE: A2QPAW / ISIN: SE0015483276

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07.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Cint Group (publ) Registered präsentiert Quartalsergebnisse

Cint Group (publ) Registered wird voraussichtlich am 22.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,005 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Cint Group (publ) Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,110 SEK in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 39,5 Millionen EUR, was einem Umsatz von 430,7 Millionen SEK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,057 EUR im Vergleich zu -5,530 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 153,9 Millionen EUR, gegenüber 1,67 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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