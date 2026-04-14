Cint Group AB Aktie
WKN DE: A2QPAW / ISIN: SE0015483276
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cint Group (publ) Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Cint Group (publ) Registered stellt voraussichtlich am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,010 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Cint Group (publ) Registered noch -0,110 SEK je Aktie verloren.
Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 34,2 Millionen EUR, was einem Umsatz von 403,5 Millionen SEK im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,080 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -5,530 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 152,8 Millionen EUR, gegenüber 1,67 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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