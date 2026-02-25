CION Investment Aktie
WKN DE: A3DHW9 / ISIN: US17259U2042
|
25.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: CION Investment informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
CION Investment veröffentlicht voraussichtlich am 12.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,340 USD gegenüber 0,100 USD im Vorjahresquartal.
3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 51,8 Millionen USD gegenüber 55,7 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 6,99 Prozent.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,42 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,630 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 238,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 224,1 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
