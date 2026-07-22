CION Investment Aktie

CION Investment für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DHW9 / ISIN: US17259U2042

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22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: CION Investment präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CION Investment wird sich voraussichtlich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten schätzen, dass CION Investment für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,265 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,520 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll CION Investment nach den Prognosen von 2 Analysten 49,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 150,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,9 Millionen USD umgesetzt worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,390 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 197,4 Millionen USD aus im Gegensatz zu 201,3 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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