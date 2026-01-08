Erste Schätzungen: Cipla gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Cipla wird sich voraussichtlich am 23.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Cipla im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 14,81 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 19,45 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll Cipla 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 74,70 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Cipla 70,73 Milliarden INR umsetzen können.

33 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 59,76 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 65,29 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 35 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 292,04 Milliarden INR, gegenüber 274,54 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at