Erste Schätzungen: Cipla gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cipla lädt voraussichtlich am 27.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 11,55 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 16,73 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

18 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 75,86 Milliarden INR – das wäre ein Abschlag von 0,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 75,89 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 50,67 INR, gegenüber 48,03 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 33 Analysten durchschnittlich 308,75 Milliarden INR im Vergleich zu 280,88 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at