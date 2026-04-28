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WKN: A0B5L5 / ISIN: INE059A01026

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28.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Cipla legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cipla äußert sich voraussichtlich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 9,80 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 15,13 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 24 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,19 Prozent auf 67,17 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Cipla noch 67,30 Milliarden INR umgesetzt.

34 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 52,05 INR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 65,29 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 36 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 283,27 Milliarden INR, gegenüber 274,54 Milliarden INR im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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