Erste Schätzungen: Cipla legt Quartalsergebnis vor

Cipla wird voraussichtlich am 23.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 10,82 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Cipla 16,07 INR je Aktie eingenommen.

9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 71,48 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 2,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 69,57 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 35 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 51,92 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 48,03 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 37 Analysten von durchschnittlich 311,01 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 280,88 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at