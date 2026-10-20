Erste Schätzungen: Circle Internet Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Circle Internet Group präsentiert in der voraussichtlich am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 20 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,361 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,720 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

23 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,16 Prozent auf 785,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 739,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 27 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,09 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,290 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 28 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,03 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 2,75 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at