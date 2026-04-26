Erste Schätzungen: Circle Internet Group präsentiert Quartalsergebnisse

Circle Internet Group präsentiert voraussichtlich am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 17 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,200 USD je Aktie gegenüber 0,290 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

19 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 717,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 23,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 578,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,944 USD, gegenüber -0,290 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 23 Analysten durchschnittlich auf 3,14 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,75 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at