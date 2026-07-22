Erste Schätzungen: Circle Internet Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Circle Internet Group lädt voraussichtlich am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 18 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,171 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Circle Internet Group ein EPS von -2,110 USD je Aktie vermeldet.

22 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 719,7 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 9,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 658,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,890 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,290 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 25 Analysten von durchschnittlich 3,04 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,75 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at